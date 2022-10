La Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo d'inchiesta, al momento senza indagati, per il crollo della palazzina che ospita la Facoltà di Lingue dell'Università del capoluogo sardo, all'interno del complesso di Sa Duchessa, tra via Is Mirrionis e via Trentino. Ancora non è stato deciso per quale reato procedere: crollo colposo di edificio o disastro colposo, due capitoli che potrebbero anche essere contestati entrambi. Il procuratore Paolo De Angelis ha affidato l'inchiesta al pm Giangiacomo Pilia, che ha delegato le indagini ai vigili del fuoco, Spresal, Asl di Cagliari e altri enti che si occupano di edilizia pubblica. Nelle prossime ore, sulla base delle prime verifiche e delle relazioni che arriveranno in Procura, il magistrato deciderà il tipo di reato.

La Procura ha anche deciso di sequestrare l'area in cui è avvenuto il crollo della palazzina. Il provvedimento non è stato ancora eseguito, dovrebbe scattare nelle prossime ore. Il sequestro, autorizzato dal magistrato che coordina l'inchiesta Giangiacomo Pilia, riguarderà non solo la zona dove è collassato l'edificio ma anche le strutture vicine allo scopo di verificare le condizioni di stabilità e scongiurare altri possibili crolli.

Nessuno è rimasto ferito: i vigili del fuoco, con l'aiuto dei cani e dei droni, ma anche con ispezioni sul posto, non hanno trovato tracce che possano far pensare alla presenza di qualcuno rimasto sotto le macerie. Ora verrà messa in sicurezza l'area e si cercheranno di capire le cause del crollo. E' probabile che tutti gli edifici che si trovano del complesso vengano ispezionati.



L'edificio aveva ospitato sino a poco prima del crollo alcune lezioni. Secondo quanto appreso gli ultimi studenti sono andati via dalla palazzina che è stata chiusa verso le 20. Il crollo si è verificato verso le 21.50 nell'edificio retrostante l'ingresso principale del complesso che ospita le facoltà umanistiche e l'aula magna della facoltà di geologia.

L'edificio è collassato su se stesso e sono rimaste in piedi solo la parte inferiore della facciata e le colonne portanti che tenevano la struttura attaccata ad un'altra costruzione a forma di C dove è stato realizzato anche l'asilo della Facoltà. "Bisogna capire le cause prima di arrivare ad ogni ipotetica conclusione - ha detto il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu - facciamo tanti controlli sugli edifici e nonostante questo non sono mai sufficienti: oggi dobbiamo ringraziare che questo crollo è avvenuto a tarda sera quando le lezioni erano già concluse". Nel frattempo il collettivo studentesco 'Reset Unica' ha annunciato sui social, per le 10.30 di oggi, una manifestazione di protesta in Rettorato.

"Non c'è stato nessun segnale che si potesse verificare quanto accaduto. Gli edifici delle nostre Facoltà vengono ispezionati regolarmente". Lo ha detto all'ANSA il Rettore dell'Università di Cagliari, Francesco Mola. "Gli studenti - ha aggiunto - hanno fatto l'ultima lezione verso le 17 e poi sono andati via. Quindi , come di consueto, tutti gli edifici vengono ispezionati e, una volta accertato che non vi sia nessuno all'interno, vengono chiusi".

La palazzina, che non ha subito di recente alcun intervento, si trova accanto a un altro edificio a forma di C che ospita altre aule e l'asilo della Facoltà. "Tutto questo edificio limitrofo, come ci hanno già comunicato - fanno sapere i rappresentanti degli studenti - rimarrà chiuso per verifiche".

Undici crolli in 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico. Quello di ieri alla facoltà di Lingue a Cagliari segue altri 10 casi di crolli o distacchi di intonaco in scuole ed università. Lo dice Cittadinanzattiva: fatti simili sono accaduti nella elementare di Dello (BS), nella media Gennari di Maratea (PZ), alla Vittorino da Feltre di Adria (RO), nell'istituto Fermi-Leonardo da Vinci di Empoli, nell'istituto di via Agnano di Napoli, nella Palestra della Muratori di Castiglione d'Adda (Lo), nell'ateneo di Fisciano (Salerno), nella elementare di via Fiuggi a Roma, alla primaria Doria di Vallecrosia (IM), al Liceo Cavour a Roma.