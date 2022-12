Cagliari, crolla l’asfalto in via Aresu: traffico in tilt a Mulinu Becciu

Crolla l’asfalto in via Aresu, nel rione cagliaritano di Mulinu Becciu, e il traffico va in tilt. La voragine è stata segnalata da alcuni residenti e, sul posto, è già presente la polizia Locale e una squadra di operai. Grossi i disagi sia per gli automobilisti che per chi deve spostarsi con i mezzi pubblici. La linea 20 effettua la seguente modifica di percorso: in direzione via Piero della Francesca i bus proseguono dritti per raggiungere il capolinea lato centro commerciale. Per i pullman diretti in viale Buoncammino il percorso è regolare ma sono soppresse le fermate in via Aresu e in via Binaghi.