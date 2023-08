Cagliari, croceristi col gusto della furbizia: rubavano ciottoli e conchiglie, scoperti al porto. Questo pomeriggio, nel porto di Cagliari, durante i controlli ai crocieristi in rientro dalle escursioni dalla Nave Mein Schiff 2, gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato una giovane coppia di tedeschi, con due bambini, con al seguito circa un chilo di ciottoli e conchiglie. I crocieristi, che rientravano da un’escursione indipendente nella spiaggia del Poetto, avevano conservato il tutto in due sacchetti di plastica all’interno di uno zaino. La coppia è stata segnala alla Guardia di Finanza per le relative attività di competenza. Quello odierno si aggiunge ai diversi casi di furto ai danni delle spiagge sarde registrati e sventati durante il controesodo dai porti di Olbia e Porto Torres.