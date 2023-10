Cagliari, crisi senza fine: addio alle storiche pizzerie Passaggio a livello e La pizza di Bebo

Non si ferma l’emorragia di locali food storici a Cagliari. Dopo la volontà di vendere alcune pizzerie e paninoteche tra San Benedetto e la Marina, ecco le decisioni decisamente più drastiche di due storici gestori, Franco e Bebo Faedda. Il primo, per trent’anni, ha sfornato pizze tonde e panini a volontà dalla suo Passaggio a livello in via Puccini, il secondo, commercialmente più giovane, da La pizza di Bebo in via Giardini. Già da qualche tempo le serrande sono tristemente abbassate e ai clienti non è stata fornita nessuna comunicazione. Almeno, alla maggior parte, che hanno notato le chiusure prolungate e hanno intuito che potesse essere capitato qualcosa di brutto. Nel caso della pizzeria di via Puccini, è stato un mix tra affari in calo e voglia di fare altro: “Un grosso danno me l’ha fatto il Covid”, ammette Franco Faedda, 62 anni. Ha gestito la pizzeria sempre con la moglie, nei tempi d’oro aveva anche diversi portapizze, poi pian piano il numero si è ridotto. “Dopo il periodo del virus una parte dei clienti che avevo prima non sono più tornati. Ora mi sto dando da fare a Capoterra, in un’altra pizzeria”. Resta però l’amarezza per un’insegna storica che scompare. Chi ha almeno 25 anni ha mangiato o ritirato, almeno una volta, la pizza a pochi metri dal passaggio a livello della metropolitana (da qui il nome della pizzeria). Cosa arriverà in futuro? “Forse un ristorantino, sempre con servizio pizzeria, ma non gestito da me”.

In via Giardini, invece, motivi di salute hanno portato il fratello Bebo a chiudere: “Nel suo caso si tratta principalmente di questioni personali”, spiega ancora Franco Faedda. Lì c’era la possibilità di gustare pizze o di ritirarle e mangiarle a casa. Un punto abbastanza centrale, in un rione, quello di Villanova, che ospita molti studenti fuori sede. Ma anche lì, serrande abbassate e frigoriferi già staccati fanno ben capire che, a breve, regneranno silenzio e vuoto.