Cagliari, crisi e prezzi folli colpiscono anche tanti bambini: "Hanno bisogno di latte e pannolini, come facciamo?"

Prima l’emergenza economica che ha generato la pandemia. Poi le bollette e la benzina alle stelle. Ora l’inflazione che rende tutto più caro, le ripercussioni sui prezzi delle terribili guerre in corso. Sia per le famiglie con bambini che vivono anche a Cagliari e che già erano difficoltà, ma anche per quelle che fino a pochi anni fa erano del tutto estranee a questo tipo di emergenza, per tutte loro è diventato impossibile prendersi cura dei propri piccoli senza ricevere una mano di aiuto. E nel capoluogo sardo, solo per quanto riguarda la onlus Domus de Luna di Ugo Bressanello, sono centinaia i piccoli, dai neonati a chi ha 3 anni, in seria difficoltà insieme ai genitori: “In Domus de Luna ci sono 2mila bambini e ragazzi attualmente registrati per ricevere la spesa solidale che tutte le settimane consegniamo con il servizio che abbiamo chiamato ‘Ti Abbraccio’. 300 sono piccoli da 0 a 3 anni”. Un numero che sembra piccolo ma che diventa gigantesco pensando al fatto che si tratta di piccolissimi che devono già lottare a Cagliari, in Europa, non nel terzo o quarto mondo, per avere il giusto nutrimento quotidiano.

“Per questo abbiamo pensato di realizzare ‘Un Piccolo Abbraccio’, una raccolta fondi per sostenere le famiglie con bambini che non riescono a portare un pasto in tavola per i propri figli. In particolare per acquistare latte, pannolini, omogeneizzati e prodotti per l’infanzia. Si può donare con sms e chiamare al numero solidale 45592. Dal 13 al 30 novembre”, afferma Bressanello, “chiedo a tutti di dare una mano, usando il numero, donando online o facendo un bonifico al codice IBAN IT35U0101504801000070473835. Una campagna concreta di sostegno a famiglie in condizioni di povertà e con figli molto piccoli, che speriamo tu possa partecipare. Un’emergenza che non è più un’emergenza. Che merita risposte diverse da parte delle istituzioni, che speriamo presto e finalmente diventi priorità nel governo della cosa pubblica. Nel frattempo, non giriamo la faccia dall’altra parte, cerchiamo di fare la cosa giusta”.