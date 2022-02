Cagliari, corteo degli ultras napoletani con insulti ai sardi: “Tutto davanti al Comune, Truzzu tace e la sicurezza non c’è”

“Prima gli scontri, gli insulti ai Sardi e ai Cagliaritani e gli diamo la possibilità di attraversare la città e arrivare in via Roma”. Così Fabrizio Marcello, capogruppo Pd, attacca il primo cittadino dopo il corteo dei 200 ultras del Napoli che ha attraversato la città scandendo cori offensivi contro il capoluogo e i sardi. “Poi gli ultras napoletani continuano a sfilare sotto le finestre del comune, mentre il sindaco tace. Che fine ha fatto la sicurezza promessa in campagna elettorale?”, ha sottolineato Marcello.Sui social anche lo sdegno di Nicola Riva, componente del Cda della società rossoblù e figlio del grande “Gigi”: “Ma come si fa?”, esclama commentando le immagini del corteo, “Ma quando finiranno queste situazioni pro-violenza?”