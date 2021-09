Cagliari, contromano con le 4 frecce accese nella notte in viale Poetto: “Non siamo in Inghilterra”

Ha guidato contromano in viale Poetto a Cagliari e, anche se nel cuore della notte, si è visto arrivare tante auto di fronte. L’incidente, anche grave, poteva essere dietro l’angolo. A pubblicare il video del folle guidatore è il presidente della commissione Sicurezza del Comune, Marcello Polastri: “Contromano In viale Poetto, mettendo comunque a repentaglio la propria e altrui incolumità. Sarà stato un errore, forse una distrazione, ma a Cagliari non siamo in Inghilterra dove si guida a sinistra”, scrive il consigliere, che utilizza l’ironia ma che rimarca che si tratti di un’azione decisamente pericolosa.“E con un’automobile che oggi, intorno alle due del mattino, ha viaggiato contromano pur con le 4 frecce d’emergenza, poteva capitare anche di peggio. Grazie per il contributo video, ora fornito a chi di competenza”.