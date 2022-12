Nuovo servizio di controllo delle vie dello shopping. Da oggi sarà attivo un servizio supplementare di controllo per garantire la sicurezza e la tranquillità nelle vie dello shopping cittadino. Il Comune di Cagliari, con l’ultima variazione di bilancio, ha infatti erogato la somma di 50.000 euro alla Camera di Commercio che, a sua volta, attraverso una gara d’appalto, ha incaricato l’Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna per mettere a disposizione diverse guardie giurate non armate, con funzioni di steward, nelle principali strade del centro storico. Il personale incaricato non interverrà direttamente ma segnalerà le criticità agli organi di sicurezza, polizia Locale, polizia, carabinieri e le altre forze dell’ordine. Il servizio di controllo sarà attivo nei giorni festivi e prefestivi, dalle 19 alle 3, dal 23 dicembre all’8 gennaio. Le strade sono quelle tradizionalmente vocate allo shopping, via Garibaldi, via Manno , il Largo Carlo Felice, la via Roma, i quartieri di Marina e Stampace.