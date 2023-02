Cagliari, continue e lunghe interruzioni dell'elettricità: ore di lavoro perso per i commercianti

Continue interruzioni dell’elettricità, a Cagliari e Pirri, per lavori dell’Enel. Una media di sette ore, dalla prima mattina sino al pomeriggio inoltrato, con numerosi disagi per tutti quei lavoratori che non possono fare affidamento a un generatore di corrente e per chi, in casa, lavora in smart working e ha bisogno di avere l’elettricità per il pc. A rotazione, gli operai entrano in azione pochi giorni dopo aver posizionato i cartelli. Che, però, non sempre sono visibili o, peggio ancora, vengono portati via dal vento o strappati da qualche balordo. Non c’è nessun altro tipo di comunicazione prevista, magari via sms o via email: ci si ritrova senza elettricità e si deve solo attendere, perdendo intere giornate di lavoro. Oggi è capitato a Pirri, nella zona tra via Vesalio e via della Giovane Italia. Impossibile lavorare per i barbieri, i titolari di negozi di elettronica o i gestori di palestre. Martedì sarà il turno di via Tuveri, zona centralissima di Cagliari: due ore di interventi programmati, sperando che i tempi vengano rispettati.

Le lamentele sono fioccate anche oggi, c’è chi ha scritto alla nostra redazione affermando di essere letteralmente caduto dalle nuvole? “Il foglio con l’avviso dell’Enel non l’ho visto, per pura casualità me l’ha fatto notare un parrucchiere. Ma uno non può certo farsi il giro dell’isolato ogni giorno per scovare eventuali cartelli”.