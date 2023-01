Cagliari, consigli ai genitori per l’educazione dei figli: arriva il “Caffè pedagogico”

“Perché mia figlia mi risponde sgarbatamente? Perché il mio bambino non accetta i “no”? E perché io non riesco a gestire il conflitto senza alzare la voce?”

Al Centro di quartiere Mu.Be. di Cagliari arriva il “Caffè Pedagogico”. Dal 16 gennaio 2023 parte un percorso rivolto a genitori con figli e figlie di età compresa tra i 5 e i 15 anni, che sentano l’esigenza di rafforzarsi e riflettere in gruppo su questioni educative. In particolare la proposta permetterà di conoscere i bisogni fondamentali per lo sviluppo sano di bambini e ragazzi.

Gli incontri, gratuiti e su prenotazione, saranno condotti da tre esperti professionisti dell’educazione: Ivano Orofino , pedagogista e fondatore del metodo BEM, la pedagogista Veronica Aresu e la psicologa Patrizia Accossu

Attraverso modalità informali e attive verranno proposte esperienze volte a riflettere e approfondire insieme al gruppo come costruire una base affettiva sicura, come rafforzare la fiducia e al contempo la possibilità per i vostri figli/e di differenziarsi e di avere un pensiero proprio per esprimere la propria singolare unicità.

Gli incontri si svolgeranno il lunedì a partire dal 16 gennaio, a cadenza quindicinale dalle 17 alle 18.30 presso il centro di quartiere MU.BE, in via Carpaccio, 14.