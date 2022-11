Cagliari, condannato per violenza sessuale sulle studentesse dovrà pagare maxi risarcimento alla scuola

Un risarcimento da capogiro, centomila euro, quello che dovrà pagare un professore di Cagliari, già condannato a dieci anni per violenza sessuale su alcune studentesse. La condanna per violenza sessuale e concussione è diventata effettiva nel 2018, la notizia del risarcimento all’Ufficio scolastico provinciale, invece, risale a oggi, come riporta L’Unione Sarda nell’articolo di Francesco Pinna. Gli episodi risalgono alla prima decade degli anni Duemila, tra il 2004 e il 2009: a denunciarlo erano stati altri docenti del liceo cagliaritano dove insegnava, venuti a conoscenza delle violenze, mentre le ragazze, all’epoca tutte con un’età tra i 14 e i 18 anni e diventate, nel frattempo, maggiorenni, non si erano costituite parte civile. Il prof, questa l’accusa, avrebbe ottenuto prestazioni sessuali dalle giovani promettendo, in cambio, buoni voti nella sua materia. Oggi l’uomo non fa più l’insegnante e, presto, dovrà sborsare centomila euro, tutti soldi destinati a finire nelle casse dell’ufficio scolastico provinciale di Cagliari.