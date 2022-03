Per il secondo appuntamento concertistico della rassegna Viaggio musicale nel romanticismo tedesco , mercoledì 30 marzo alle 18 all’Auditorium del Conservatorio è in programma il concerto del duo Dimitri Mattu (viola) – Angela Oliviero (pianoforte) , che eseguiranno brani dal repertorio di Mendelssohn, Schumann e Schubert. Inaugurata lo scorso 22 marzo, la rassegna, organizzata dal Conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari, prevede un ciclo di conferenze, masterclass e concerti alla scoperta dei filosofi, dei poeti e, soprattutto, delle grandi città protagoniste della cultura tedesca del XIX secolo così indissolubilmente legate alla grande stagione del Romanticismo musicale. Il duo Mattu – Oliviero, nato artisticamente nel 2007, si è esibito ovunque in Italia – Roma, Cagliari, Udine, Cosenza , Firenze, Perugia, Spoleto, Venezia, Mantova – e all’estero, con tournée in Cina, Inghilterra, Ungheria. Oltre all’attività didattica svolta in qualità di docenti del Conservatorio di Cagliari, i due artisti tengono ogni anno corsi di perfezionamento sia di strumento che di Musica da Camera.

