QUARTU. Al volante di una lussuosa Mercedes Classe E, ha perso il controllo della guida in viale Poetto è finito a tutta velocità al centro della rotatoria ed è andato a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica, abbattendolo assieme al faro luce che sosteneva. Gravi danni alla vettura, ma il conducente è uscito illeso dall’incidente, avvenuto poco prima delle 15 alla rotatoria fra il Margine Rosso e la statale 554. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la berlina tedesca da cui fuoriusciva il carburante e l’area circostante. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli e persone Non risultano altre persone o veicoli coinvolti. Una corsia di marcia è stata temporaneamente interdetta per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.(l.on)