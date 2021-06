Cagliari, con l'auto sulla spiaggia al Poetto: identificato e multato

Duecento euro di sanzione. Le immagini sono diventate subito virali

La sanzione è di duecento euro, ma - se non pagata bei tempi previsti - potrebbe arrivare fino a 1000 euro così come stabilito dal codice della navigazione e dell'ordinanza balneare regionale 2021. Per i prossimi mesi - avverte la polizia locale - è stata pianificata un'intensificazione dei servizi di controllo (anche in abiti borghesi e a piedi) sulle corrette regole per l'utilizzo dell'arenile delle diverse spiagge cittadine e del lungomare Poetto. (ANSA).

CAGLIARI. Un auto sulla spiaggia del Poetto a Cagliari. Sì, proprio con le ruote sulla sabbia all'altezza del chiosco Twist e dello stabilimento dell'Aeronautica. Risultato? Rabbia e incredulità tra i bagnanti. E una multa inevitabile. Le immagini e i video che circolano in rete sono molto chiari e sono diventati subito virali. La polizia locale ha identificato e sanzionato il conducente del veicolo che giovedì scorso ha sorpreso le tante persone presenti in quel tratto di spiaggia.

Fonte: La Nuova Sardegna

