Cagliari, con l’auto sopra la rotonda: incidente nella notte in viale Marconi

Cagliari, i

ncidente stradale sul viale Guglielmo Marconi.

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando, alle 2 della della notte, per un incidente stradale in cui, per cause ancora da accertare, un’auto proveniente dalla via Riu Mortu a Monserrato

è finita sopra la rotatoria di viale Guglielmo Marconi a Cagliari.

La sala operativa 115 del Comando che ha ricevuto la richiesta di soccorso ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento della sede centrale che ha subito provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Il conducente è stato affidato al personale del 118 e fortunatamente ha riportato solo lievi ferite.