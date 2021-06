Cagliari, con l’auto semina spavento davanti ai bagnanti in spiaggia al Poetto: maxi multa da mille euro. Nell’ambito dei controlli pianificati dal Comando del Corpo, il personale della Polizia Locale di Cagliari ha intensificato i servizi di vigilanza sul litorale cittadino. L’attività di sorveglianza viene focalizzata in particolare alla verifica del rispetto delle disposizioni previste dalle specifiche ordinanze del Sindaco di Cagliari e dalle norme dell’ordinanza balneare 2021 della RAS. Sebbene i servizi di vigilanza dello specchio acqueo con l’impiego dell’unità nautica e dell’arenile mediante personale di pattuglia sulla zona fruibile ai bagnanti vedrà un’intensificazione nei prossimi mesi di luglio, agosto e settembre, non sono mancate le sanzioni accertate nei confronti di proprietari di autocaravan che effettuavano attività di campeggio in aree non autorizzate e/o attrezzate.

E’ stato inoltre identificato e sanzionato il conducente del veicolo che nella giornata di giovedì scorso si era inoltrato nell’arenile del Poetto all’altezza del chiosco Twist e lo stabilimento balneare della “Aeronautica” creando incredulità e spavento tra i bagnanti e le tante persone presenti in quel tratto di spiaggia. Lo stesso conducente sarà destinatario di una sanzione da 200 fino a 1000 euro così come stabilito dal codice della navigazione e dell’ordinanza balneare regionale 2021. Per i prossimi mesi è stata pianificata un’intensificazione dei servizi di controllo della Polizia Locale (anche in abiti borghesi ed a piedi) sulle corrette regole per l’utilizzo dell’arenile delle diverse spiagge cittadine e del lungomare Poetto per arginare comportamenti contrari alle regole civili del buon vivere in condivisione il nostro bellissimo mare e le zone antistanti.

L'articolo Cagliari, con l’auto semina spavento davanti ai bagnanti in spiaggia al Poetto: maxi multa proviene da Casteddu On line.