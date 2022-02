L'incidente è avvenuto in via Del Timo

CAGLIARI. Incidente nel tardo pomeriggio in via Del Timo, la strada parallela all'asse mediano che porta al quartiere di Barracca Manna. Una donna di 66 anni alla guida della sua autovettura, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo finendo sopra il muro perimetrale di un distributore, con la vettura che si è ribaltata su un fianco. La conducente è rimasta incastrata nell’abitacolo e per consentire i soccorsi da parte degli operatori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra del pronto intervento della sede centrale di viale Guglielmo Marconi. La donna è stata poi trasportata in ospedale, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Sul posto presenti anche gli agenti della poli-zia locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.(l.on)