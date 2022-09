Cagliari, compie 101 anni durante un delicato intervento all’ospedale: la grinta di Elisetta Ilot

Non si sarebbe mai aspettata di compiere 101 anni circondata dai medici del Santissima Trinità, Elisetta Ilot, nonnina stampacina. E invece, così è stato: a causa di una brutta caduta si è fratturata il femore ed è stato necessario ricoverarla nell’ospedale di Is Mirrit. È lì che ha festeggiato un compleanno che difficilmente scorderà, la Ilot, una vita nell’agricoltura prima della meritata pensione. L’intervento, delicato vista l’età avanzata della donna? “È andato bene. Abbiamo pregato che non ci fossero complicazioni, i medici sono stati perfetti”, racconta a Casteddu Online il figlio, Ettore Sirigu. “Oggi mia mamma inxiera la fisioterapia, in reparto la stanno coccolando tutti ed è diventata, ufficialmente, la nonnina di tutto l’ospedale”.

“È addirittura più vispa di prima, nonostante il volto tumefatto in seguito alla caduta. Continuiamo a vivere alla giornata ma siamo assolutamente ottimisti”.