Cagliari, commesso sorpreso a guidare senza patente: i carabinieri gli sequestrano lo scooter

Ieri, a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR, hanno deferito in semi libertà. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida senza patente con recidiva un 48enne, commesso.

L’uomo alle ore 14:15 circa è stato controllato in viale Trieste alla guida del proprio motociclo piaggio “Liberty” sprovvisto della patente di guida poiché mai conseguita, con l’aggravante della recidiva, in quanto aveva commesso un’analoga violazione anche il 20 giugno scorso. Il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro amministrativo.