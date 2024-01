Il 10eLotto premia una tabaccheria di Cagliari, dove è stato centrato un 9 Oro da 20mila euro. La schedina vincente, con nove numeri indovinati, è stata giocata sabato scorso e le macchine dei monopoli di Stato hanno registrato la vincita solo oggi. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 231 milioni di euro in questo 2024.