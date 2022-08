Nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 luglio 2022 una pattuglia della Sezione Infortunistica della Polizia Locale di Cagliari che si stava recando a rilevare un sinistro stradale, nel transitare nella via Is Cornalias ha notava un anziano dolorante riverso sul manto stradale e un ciclomotore danneggiato adagiato su un fianco.

Alcuni testimoni presenti sul posto hanno dichiarato di aver udito un forte rumore e di aver intravisto un veicolo di colore scuro dileguarsi subito dopo.

Dopo aver prestato soccorso al ferito, allertato il 118 e aver rilevato il sinistro stradale, grazie anche alle testimonianze dei presenti e di alcune segnalazioni telefoniche pervenute alla Centrale Operativa del 113 che collaborava alle ricerche, gli agenti sono risaliti all’auto in fuga e al suo conducente, un 45enne residente nel quartiere che circolava con la patente scaduta. Sull’auto dell’uomo, che ha negato le proprie responsabilità, sono stati rinvenuti alcuni frammenti del ciclomotore investito.

La patente dell’uomo è stata immediatamente ritirata e per lui verrà inoltrata una denuncia all’Autorità Giudiziaria per essere fuggito dopo avere causato un incidente stradale con feriti e avere omesso di prestare soccorso al motociclista ferito.

L’anziano ferito, 77 anni, è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice giallo.

