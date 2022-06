Cagliari, colori di Sardegna protagonisti: l’artista Derita dona un dipinto al Comune

A Cagliari: l’artista Derita dona un dipinto all’Amministrazione comunale. In Municipio l’artista Rita Deidda, più nota come Derita, ha consegnato al presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco, un’opera della sua collezione: un acrilico su tela 100×70 realizzato in occasione dell’evento Chentu Colores de Casteddu, Bistiri de Femina, ospitato proprio a Palazzo Bacaredda l’8 maggio scorso.

La voglia di non perdere le radici in Sardegna è forte. Arricchiti da ricami e rifiniture di pregio, spesso accompagnati da gioielli, gli abiti tradizionali svelano la provenienza di chi li indossa. Ma soprattutto, orgoglio e entusiasmo, come bene traspaiono nelle donne ritratte da Derita all’interno del Palazzo Civico al 145 di via Roma a Cagliari. I petali di rosa adagiati sul pavimento ricordano “Sa ramadura”, che incorniciano una fase della Festa di Sant’Efisio.

“Un omaggio alla tradizione che continua a proiettarsi verso il futuro”, ha rimarcato il presidente Tocco nel ringraziare l’artista per questa sua donazione, che da questa mattina di venerdì 24 giugno 2022 farà dunque parte della collezione di opere d’arte del Comune di Cagliari.