Cagliari col fiato sospeso in attesa del big match, a Bari maxischermi al San Nicola

Cagliari col fiato sospeso in attesa del big match di questa sera alla Domus Arena. Tutti, ma proprio tutti, tifosi e non, sono stati contagiati dall’incontenibile entusiasmo per la cavalcata dei rossoblù firmata Ranieri. C’è chi ancora spera nel miracolo biglietti, e naturalmente i bagarini sono in azione già da un paio di giorni, con i ticket in vendita a prezzi esorbitanti. Agli angoli delle strade bancarelle con sciarpe e trombette, come nelle grandi finali europee e mondiali della nazionale: l’entusiasmo è lo stesso, e tutta la Sardegna si stringe intorno alla squadra e all’adorato mister capace di quello che, solo fino a qualche giorno prima del suo arrivo, sembrava impensabile.

Stesso scenario a Bari: al San Nicola sono stati installati 5 maxischermi da cui i tifosi, pagando 5 euro, potranno seguire la partita, stando comunque sugli spalti dello stadio, anche quello sold out con i suoi 60mila posti per la gara di ritorno di domenica.