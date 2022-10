Cagliari, clochard accampati in pieno centro: la triste cartolina da piazza Yenne

A Cagliari clochard accampati in pieno centro, in piazza Yenne. Lì, sulle panchine a pochi metri dai locali che ognicontribuiscono ad accendere la movida, qualche senzatetto ha trovato l’unico riparo possibile per la notte. Ci sono coperte, arrotolate sopra le panchine, nelle fotografie realizzate da Anna Aledda, per decenni alla guida di una storica drogheria del vicinissimo Corso Vittorio. In un ottobre con ancora temperature da pieno agosto, i turisti non mancano, e tanti hanno notato la presenza dei clochard in uno dei punti di collegamento tra la zona della Marina e quella del rione di Castello. Buste di cartone e qualche bottiglietta d’acqua completano la “casa senza tetto” di almeno tre clochard, che stazionano ormai da qualche settimana in piazza Yenne. Proprio nell’anno in cui c’è stato un netto aumento delle richieste di aiuto ai Servizi sociali del Comune, “più 20%”, ecco quali sono alcuni effetti della crisi che, se già sta creando difficoltà a chi ha un lavoro e un tetto sicuro sopra la testa, figurarsi a chi ogni giorno si sveglia con l’unico obbiettivo di capire come potrà fare per mettere insieme il pranzo con la cena. Tutto in pieno centro, nel regno dei tavolini e delle passeggiate.