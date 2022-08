Cagliari si è candidata ad essere Città Europea del Verde ed ha un programma con i fiocchi per dimostrare le proprie capacità organizzative ed attrattive e porre in luce le bellezze ambientali e culturali. Oggi, anche sotto questo profilo fa pietà, come dicono in gergo i Cagliaritani veraci. Basta andare nel Largo e vedere in che condizioni sono tenute le aiuole. Ed è il cuore pulsante della Città.

Evidentemente i vivai comunali sono a corto di nuove piantagioni per ricostruire il verde pubblico nelle strade della cittadine, devastate dall’incuria persistente che dura da anni.. Fortunatamente ci pensa, allora, ” mamma natura ” a dare una mano , come testimonia questa

foto in una strada centralissima dì candidata a Città europea del verde. Auguri !!!

Marcello Roberto Marchi

