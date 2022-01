Cagliari, cinque cuccioletti di cane abbandonati a Capodanno davanti al gattile: “Adottiamoli, non fateli finire in un canile”. L’appello della volontaria Mary Shelby: “Questi 5 cuccioli sono stati abbandonati in una scatola con un bigliettini alla vigilia di capodanno. Sono 4 maschi e una femminuccia, taglia media, se non trovano delle famiglie che le accolgono a breve saranno costretti a finire in canile. Il nostro rifugio ( Vita da gatti onlus) è già sovraffollato da gatti e qualche cane e non possiamo proprio permetterci di tenere con noi 5 cani di taglia media. Aiutateci a trovare una famiglia a questi dolcissimi cuccioli”.

