Cagliari, ciclisti senza limiti a Su Siccu: "Passano sulla passeggiata pedonale senza rispettare i divieti"

I cartelli dell’Autorità portuale sono grandi e in bella vista. A Cagliari, nella passeggiata di Su Siccu, ok al passaggio delle bici solo se accompagnate a mano. Ma tutti se ne fregano, e tra ciclisti “della domenica” e corridori un po’ più esperti regnano anarchia e pericoli. Le segnalazioni alla nostra redazione fioccano, tra le ultime c’è quella di Francesco Ronzitti: “I cartelli ci sono, ma i ciclisti fanno finta di niente, la passeggiata pedonale non è certo rispettata. Il misfatto e sempre quotidiano a tutte le ore tra viale Colombo verso il molo Ichnusa”.

Nella passeggiata ci sono le telecamere, e beccare i cafoni e incivili a due ruote, per multarli, sarebbe un gioco da ragazzi. Invece, sinora, zero sanzioni.