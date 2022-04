Nella tarda serata di sabato gli agenti della Sezione Infortunistica Stradale del Corpo di Polizia Locale di Cagliari sono intervenuti a Pirri per il rilievo di un sinistro che ha visto coinvolti una bicicletta e un autoveicolo in sosta.

Dopo aver terminato i rilievi del sinistro stradale e acquisito le testimonianze delle persone che hanno assistito ai fatti, gli agenti si sono attivati per la ricerca del responsabile e grazie agli elementi raccolti e seguendo la direzione indicata dai testimoni sono riusciti a rintracciare il ciclista. L’uomo, con andatura incerta, zigzagava ed è rovinato al suolo. Gli agenti, dopo aver verificato gli elementi raccolti, identificato il ciclista e accertato il suo coinvolgimento nel sinistro stradale avvenuto poco prima, avendo ragionevoli sospetti dello stato di alterazione psicofisica dello stesso, lo hanno sottoposto agli accertamenti di rito.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail