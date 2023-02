E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Lino Concu

Ne danno il triste annuncio i figli Maria con Carlo e il piccolo Gabriele e Raimondo con Patrizia.

Un ringraziamento particolare va a Giovanna e Gigi per l’affetto e le amorevoli attenzioni prestate .

I funerali avranno luogo venerdi 10 febbraio alle ore 15 presso la Parrocchia Santa Maria del Suffragio in via Flavio Gioia in Cagliari.

Agenzia Funebre Don Bosco 3887869350

Piazza Giovanni XXIII 63/65 Cagliari