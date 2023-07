Cagliari, ci ha lasciato il professor Paolo Midiri, storico allenatore di basket. Un’altra grave perdita per lo sport sardo e in ambito sociale: Paolo Midiri, professore dalla simpatia eccezionale, è scomparso oggi per la tristezza dei suoi tanti allievi. Molto vicino alla destra, aveva vissuto anche a Roma pur tenendo sempre ben ferme le sue radici cagliaritane. Moltissimi dunque gli amici e i conoscenti che in queste ore stanno porgendo le condoglianze alla famiglia.