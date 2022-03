Ti ricorderemo seduta al tuo pianoforte, avvolta dalle note armoniose della musica che suonavi per alleviare i dolori dell’anima nei momenti tristi o ravvivare ancor di più la gioia del cuore nei momenti di festa. Ora potrai suonare in Cielo mentre contempli l’Eterno Amore.

I fratelli Aldo e Rosario con la moglie Chicca e le figlie Daniela, Silvia, Francesca e rispettive famiglie, e i parenti tutti annunciano la perdita della cara zia

GIUSEPPINA D’AGOSTINO

nella consolazione di saperla unita per sempre ai suoi amati marito Enrico, figlia Dada e genitori Antonio e Maria.

I funerali avranno luogo oggi 21 marzo alle ore 11:00 presso l’ Atrio del cimitero di San Michele in Cagliari.

Agenzia funebre Don Bosco 3887869350

Piazza Giovanni XXIII 65 Cagliari

