Cagliari, chiude la sala lettura della Mediateca: studenti in rivolta

E chiedono all’esponente della giunta Truzzu se “ha valutato la possibilità, a nostro avviso necessaria e fondamentale, di rendere nuovamente fruibile agli studenti i servizi citati, al fine di garantire agli studenti cagliaritani e non un preziosissimo (per tanti unico) angolo di studio sicuro”.

E che in altri atenei italiani e in altri comuni è stata sperimentato, con successo, il mantenimento dei servizi bibliotecari in “zona rossa”, anche perché il sistema di prenotazione, i posti contingentati, le misure di prevenzione hanno fatto sì che sia le biblioteche dell’Ateneo cagliaritano, sia le biblioteche comunali diventassero posti sicuri, dove studiare limitando al massimo il rischio di contagio. Però mentre la biblioteca metropolitana Emilio Lussu è aperta, quella della Mediateca del Mediterraneo (“servizio fondamentale per gli studenti universitari, i quali hanno visto ridotti ed in alcuni casi soppressi i servizi bibliotecari d’Ateneo”) resta chiusa.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a