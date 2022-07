Questa mattina durante i consueti controlli nel centro storico della città personale del Corpo di Polizia Locale è intervenuto a seguito di una segnalazione per il controllo di un uomo in stato di ubriachezza manifesta che esercitava in maniera molesta l’accattonaggio. Il soggetto, un rumeno di anni 49 residente in Italia, si è dapprima rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità personale per poi oltraggiare gli agenti e opporsi ai controlli.

Accompagnato al Comando di Polizia Locale per l’identificazione e per la redazione degli atti verrà denunciato in stato di libertà per rifiuto di fornire informazioni sulla propria identità personale, ubriachezza, accattonaggio molesto, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

