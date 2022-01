Cagliari: chiedeva i soldi alla madre nonostante il divieto di avvicinamento. Arrestato un 29enne.

Nel pomeriggio di ieri gli Agenti della Squadra Volante sono intervenuti in un’abitazione del quartiere di San Michele su segnalazione della Centrale Operativa per una lite familiare tra madre e figlio. I poliziotti intervenuti hanno bloccato e identificato il figlio della donna che, come già accaduto in più occasioni, ha tentato di accedere nell’abitazione della madre per chiederle dei soldi.

Il figlio, un giovane di 29 anni già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla casa familiare per i medesimi reati, è stato arrestato per inottemperanza del provvedimento del giudice, in attesa del rito per direttissima che si terrà nella mattinata odierna.

L'articolo Cagliari, chiede denaro alla madre ma non può avvicinarla: un arresto a San Michele proviene da Casteddu On line.