Cagliari, cestini stracolmi e rifiuti abbandonati sui marciapiedi: gabbiani in festa a San Benedetto

I cestini? Non svuotati dallo scorso weekend, quando c’è chi li utilizza per disfarsi dei rifiuti contando sull’assenza di occhi indiscreti. Altri sacchi pieni di spazzatura? Lasciati sui marciapiedi, vicino alle ruote delle automobili e, addirittura, in mezzo alla strada. Succede a Cagliari, nel rione di San Benedetto, non distante dal mercato civico. E, purtroppo, non è la prima volta. Nella notte sono stati svuotati solo i mastelli dell’umido, per i cestini di ghisa si attende ancora l’arrivo degli operai della De Vizia.

Intanto, puzza a go go in varie strade del quartiere, per la disperazione dei residenti e la felicità dei gabbiani e anche di qualche topo.