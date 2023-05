Cagliari, cercasse d'auto e tantissimo eternit: sigilli a due terreni, 3 nordafricani nei guai

Due terreni sequestrati in via San Paolo a Cagliari dagli agenti della polizia Locale e dai carabinieri forestali. Il blitz è avvenuto dopo l’ok disposto dalla Procura, in seguito ad una serie di accertamenti e verifiche effettuate nell’area, che confina con il campo nomadi, dagli stessi agenti.

Trovati rifiuti di ogni genere, carcasse d’auto ed elettrodomestici. Sigillato anche un furgone che è stato riempito sino all’orlo di eternit. E ci sono anche tre nordafricani nei guai: permesso di soggiorno mai ottenuto, per loro scatta il fotosegnalamento e sarà consegnato il foglio di via dall’Italia.