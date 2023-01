Cagliari, cerca di svaligiare un distributore automatico: malvivente incastrato dalle telecamere

Ha cercato di svaligiare le macchinette dei distributori di cibi e bevande in via della Pineta a Cagliari, sperando forse di farla franca visto l’orario, le quattro e mezza di notte, ma gli è andata male. Un giovane è stato incastrato, infatti, dalle telecamere di sorveglianza della Sicurtecnica. Sul posto è intervenuta una guardia armata. Il malvivente non ha opposto resistenza e, dopo pochi minuti, è stato identificato e portato via dai carabinieri.