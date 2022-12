Oggi domenica 4 dicembre 2022, è stata celebrata la ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco.

Nella giornata del 2 dicembre, come avviene già da qualche anno, le celebrazioni sono state condivise con la Marina Militare con la partecipazione congiunta alla “Santa Messa” officiata da S.E. Monsignor Giuseppe Baturi, nella Basilica di Nostra Signora di Bonaria.

Funzione che ha visto la partecipazione, oltre al Comandante Provinciale di Cagliari e della Marina Militare, del vice Prefetto di Cagliari, del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Sardegna ed ai vertici delle Amministrazioni dello Stato, della Regione e dei comuni dell’area metropolitana di Cagliari oltre a tantissimi devoti, appartenenti alle associazioni dei Minatori, dei VVF, Marina Militare.

Nella giornata odierna del 4 dicembre, le attività connesse alle ricorrenza, si sono svolte, nella sede centrale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, con la cerimonia della deposizione al cippo ai caduti nell’assolvimento del dovere.

Successivamente è stata celebrata la Santa Messa, officiata da Padre Cristian Pisu nella cappella del Comando, alla presenza del Comandante di Cagliari, del presidente della locale sezione dell’Associazione Nazionale VVF e del personale operativo e in quiescenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Al termine della messa, sono state consegnati i “Diplomi di lodevole servizio, medaglia ricordo e piccozza in dotazione” al personale collocato a riposo e le “Croci di Anzianità”, al personale che ha prestato Lodevole Servizio nel Corpo Nazionale

VVF per oltre 15 anni.

