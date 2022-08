Cagliari, causa un incidente e scappa senza soccorrere 2 donne ferite: pirata rintracciato a Quartu.

Nella tarda serata di giovedì 28 luglio il personale della Sezione Infortunistica Stradale del Corpo di Polizia Locale di Cagliari è intervenuto nella via Cocco Ortu per il rilievo di un sinistro nel quale il responsabile si è dato alla fuga omettendo di prestare soccorso alle persone ferite, due donne di 75 e 90 anni residenti nel capoluogo.

Gli investigatori si sono messi immediatamente al lavoro per risalire al responsabile. A seguito di certosine indagini avviate grazie alla testimonianza di una persona presente sul posto e dopo aver acquisito e visionato le immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, sono risaliti al veicolo coinvolto nell’investimento delle due donne, al suo conducente e ai passeggeri.

Al conducente, classe 1968 residente a Quartu Sant’Elena, convocato nella giornata di ieri presso gli Uffici del Comando, sono state contestate la fuga dopo l’incidente e l’omissione di soccorso alle persone ferite e per tali reati sarà inviata apposita informativa all’autorità giudiziaria.

Inoltre si è accertato che la patente era sospesa: l’uomo verrà quindi sanzionato per tale violazione che comporterà, oltre ad una pesante sanzione amministrativa pecuniaria, anche la revoca della stessa patente di guida.

