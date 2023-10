Cagliari, case popolari consegnate da dieci giorni: ma inquilini tutti senz'acqua e al buio

Il 20 settembre sono stati consegnati i 36 alloggi popolari in Via Flumentepido. “Ma gli alloggi sono senza possibilità di allaccio elettrico e idrico”. La polemica è stata sollevata in consiglio comunale dalla consigliera Anna Puddu, Progressisti.

“L’ allaccio idrico non è possibile perché manca il tubo di collegamento con la rete idrica cittadina”, ha ricordato la consigliera, “forse sarebbe il caso di intervenire subito in modo da consentire agli assegnatari di vivere in condizioni dignitose”.