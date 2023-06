Cagliari, Carlo Felice diventa Claudio Felice e si veste con i colori rossoblù

Carlo Felice diventa Claudio Felice e si veste con i colori rossoblù: a distanza di una settimana esatta dalla conquista batticuore della massima serie del campionato di calcio, immancabile il rito della vestizione della storica statua che caratterizza il viale principale di Cagliari. La bandiera dei quattro mori e la lettera A in mano, sciarpa al collo e una lunga tunica lucente cucita appositamente per l’occasione: il Cagliari Club non poteva non omaggiare anche questa volta con il tradizionale rito che, da questa mattina, potrà essere ben visibile a tutti. Una scritta, quella è nuova, dedicata a Mister Ranieri, l’uomo del Cagliari, che ha ripetuto l’eroica impresa a distanza di trent’anni e che ha commosso tutti i tifosi, al fischio finale della partita contro il Bari nei playoff, con le sue lacrime di gioia.