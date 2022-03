Ha provocato un incidente nella notte in viale Trieste a Cagliari e, anziché fermarsi, è scappato. Un giovane di trentasei anni è stato però rintracciato dagli agenti della polizia Locale ed è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. È successo domenica notte, poco dopo mezzanotte: il 36enne è sceso dalla macchina subito dopo lo schianto, ma non si è minimamente preoccupato delle condizioni degli altri due automobilisti, entrambi feriti e trasportati dal 118 al Brotzu con prognosi di sette e venti giorni. Alla fine, dopo serrate ricerche, gli agenti hanno beccato il fuggitivo.

Sempre domenica altri due automobilisti, coinvolti in altrettanti incidenti, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

