Cagliari, carambola di auto nella notte al Poetto: ci sono feriti

Intervento dei Vigili del fuoco nella tarda serata di ieri per incidente stradale sul lungomare Poetto di Cagliari, nel tratto vicino all’ex Ospedale Marino, dove a seguito di uno scontro sono rimaste coinvolte più autovetture, di cui una è andata a finire la sua corsa su un lampione dell’illuminazione pubblica stradale dello spartitraffico centrale.

Sul posto ha operato una squadra di pronto intervento della sede centrale del Comando dove gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Due persone che viaggiavano a bordo dei veicoli coinvolti, sono rimaste lievemente ferite, affidate alle cure del personale sanitario inviato dal servizio di emergenza.

Sul posto la Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.