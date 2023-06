Cagliari capitale europea del verde, Truzzu ci riprova: "Tanti progetti per renderla a misura di cittadino"

Cagliari è tra le dieci città candidate per l’edizione 2025 del prestigioso premio European Green Capital Award, iniziativa proposta dalla Commissione Europea: Cagliari, Brescia e Novara per l’Italia; Logroño per la Spagna; Guimarães per il Portogallo; Poznan e Rzeszow per la Polonia; Graz per l’Austria; Brasov per la Romania; infine Vilnius per la Lituania. Dopo il secondo posto dello scorso ottobre 2022 dietro alla spagnola Valencia, il capoluogo sardo si ripropone per il titolo di Capitale Europea Verde, concorso che premia la città europea che si è maggiormente distinta sulle politiche di sostenibilità nelle tematiche del verde, del ciclo dei rifiuti, della mitigazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici, della qualità dell’acqua, dell’aria, dell’inquinamento acustico. Nelle prossime settimane la segreteria del premio renderà noti i finalisti che si contenderanno l’ambito premio a Tallinn (Capitale Verde 2023) il 5 ottobre 2023. “Cagliari presenta la sua candidatura per il 2025 forte del secondo posto dello scorso anno – commenta il sindaco Paolo Truzzu – e dei tanti progetti in essere, che renderanno la nostra città ancor più verde e a misura di cittadino: mi riferisco ai progetti di forestazione, che prevedono la messa a dimora di 45mila nuovi alberi in città, al rifacimento di 52 giardini scolastici, al recupero di 24 aree verdi e 9 aree giochi, al nuovo parco urbano di Via Roma; agli interventi di riqualificazione dei viali storici, da Viale Buon Cammino a Viale Trieste; agli interventi sulla mobilità sostenibile e agli incentivi all’utilizzo dei mezzi pubblici; al completamento dell’intervento di sostituzione delle lampade dell’illuminazione cittadine; al miglioramento del servizio di raccolta differenziata. Tutti questi interventi, alcuni già realizzati, altri in corso di realizzazione, puntano a rendere Cagliari più sostenibile ed esempio per la nostra isola: per questo motivo, in questa edizione l’amministrazione ha voluto coinvolgere con ancor più forza che in passato anche la Città Metropolitana, in quanto le politiche della sostenibilità non riguardano solo i confini comunali, ma si estendono compiutamente a tutta l’area metropolitana”.

“La segreteria di European Green Capital Award – aggiunge il Vice Sindaco Giorgio Angius – ha reso note le dieci città candidate per il 2025: per l’Italia, oltre a Cagliari, ci saranno Brescia e Novara; per la Spagna ci sarà Logroño; Guimarães rappresenterà il Portogallo; per la Polonia ci saranno Poznan e Rzeszow; per l’Austria ci sarà Graz; a rappresentare la Romania ci sarà Brasov; infine Vilnius per la Lituania. Nelle prossime settimane, dopo la valutazione dei dossier di candidatura, sapremo chi avrà accesso alla finale di Tallinn, dove verrà resa nota la città vincitrice. La giuria sarà composta dai più importanti tecnici europei, che giudicheranno le performance delle finaliste su sette indicatori”.