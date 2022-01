Cagliari, caos nella scuola di via Venezia: “I nostri figli senza riscaldamento e al gelo con le finestre aperte”

Termosifoni ko da più di una settimana nella scuola di via Venezia a Cagliari. All’istituto Randaccio Tuveri centinaia di alunni sono alla prese con coperte e freddo. Il motivo? Le finestre delle aule, sempre spalancate, per via dell’emergenza Covid. E alcune classi che sono già in dad a metà per la presenza di studenti risultati positivi al tampone. I genitori sono furiosi, tra loro c’è anche Sabrina Mereu, mamma di una dodicenne che frequenta la seconda media: “Vorrei segnalare che dal rientro dalle vacanze natalizie nella scuola primaria di via Venezia a Cagliari il riscaldamento è spento. Considerato che le lezioni devono essere tenute con le finestre aperte lascio a voi immaginare quale disagio e rischio per la salute stiano affrontando i bambini. La dirigente scolastica ha segnalato il problema al comune ma nulla è stato risolto. È stato chiesto di attivare la DAD ma questo è stato fatto solo per i bambini non vaccinati (visto che in classe sono stati segnalati due positivi) mentre gli altri devono continuare a frequentare”, spiega la donna.

“Non sarebbe meglio che la dirigente chiudesse la scuola fino alla riparazione del guasto? Anche mia figlia è stata male tra mal di testa e mal di gola, è potuta tornare in classe solo oggi”.