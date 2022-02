Tensione e urla in via Sonnino a Cagliari. Un uomo si è rifiutato di sottoporsi a un controllo da parte degli agenti di una pattuglia della squadra volante: gli agenti hanno cercato in tutti i modi di tranquillizzarlo, spostandosi nella vicina via Gallura. L’uomo si è seduto sul gradino di un negozio e ha iniziato ad inveire contro i poliziotti, andando in escandescenza. E gli agenti non hanno potuto far altro che prendergli le generalità e avvisarlo che sarà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. La scena è avvenuta davanti agli occhi di molti passanti e dei passeggeri di un bus, diretto nella via Roma.

