Cagliari, caos al Ss. Trinità: “Pazienti ammassati e abbandonati da giorni al pronto soccorso”

Caos al pronto soccorso del Santissima Trinità di Cagliari. Sanità sempre più nel baratro anche nel capoluogo sardo, arriva la cura denuncia della Fials con il suo segretario provinciale Paolo Cugliara e il suo collega di Sanluri Giampaolo Mascia: “Il pronto soccorso versa in una condizione drammatica. Non siamo a Kiev, tanto meno a Beirut o in una zona terremotata. Segnaliamo una situazione al limite dello sconcerto, dove i pazienti risultano ammassati nell’andito, alcuni in gravi condizioni, con i servizi igienici quasi inesistenti. Il tutto malgrado il

grande e instancabile impegno dei medici, infermieri ed Oss, che nulla possono sulle carenze strutturali e di organico in cui versa la struttura, dove i pazienti dovrebbero essere di appoggio prima dell’eventuale ricovero o della dimissione post osservazione breve ed invece permangono

abbandonati per giorni e giorni in un ambiente inadatto alla gestione dell’assistenza sanitaria specifica”.