Cagliari, cantieri e traffico infernale in città: auto paralizzate nelle zone di via Roma e viale Ciusa

Cantieri ovunque e traffico in tilt a Cagliari. I rilevatori misurano il traffico a passo d’uomo nell’ora di punta in alcune zone della città. Si va dai 7 km all’ora di via XX Settembre e via Roma, ai 5 di viale Diaz e viale Cimitero. Velocità (se così si può chiamare) che scende 4 km all’ora in viale Colombo e addirittura a 2 in via Campidano. Forti rallentamenti anche in via Liguria, viale San Vincenzo e in viale Ciusa.

Fatali per il congestionamento della viabilità i tanti cantieri contemporaneamente aperti nel capoluogo.