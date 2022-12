Cagliari, cantieri e caos anche nelle feste: “In via Roma lavori per la metro e il mega giardino di Boeri”

I cantieri e, in parallelo, il caos per le auto in tante strade di Cagliari andranno avanti anche nelle feste. Gli operai dell’Arst si fermeranno solo a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Tutti gli altri giorni i lavori proseguiranno in modalità non stop dal viale Diaz sino a piazza Repubblica. Ad annunciare la task force è Carlo Poledrini, direttore dell’azienda regionale dei trasporti: “Non è prevista nessuna lunga o breve pausa, se non i giorni rossi sul calendario. Serve pazienza, quando ci sono lavori è normale che ci sia più traffico. I bus, però, hanno gli stessi tempi di percorrenza delle auto durante un cantiere”, precisa. Chiaro il riferimento alla lamentela, velata, scritta sulla pagina Fb ufficiale dal Ctm qualche ora fa: “Linee in ritardo a causa dei cantieri di MetroCagliari”. Certo, i disagi ci sono, ma l’alternativa è non chiudere l’anello dei convogli da piazza Matteotti a piazza Repubblica. Intanto, via De Gioannis sta per essere riaperta: “Questione di giorni, le rotaie sono state piazzate e, nella seconda metà dell’anno prossimo inaugureremo il tratto San Saturnino-Repubblica”. Novità anche per piazza Madre Teresa di Calcutta: “Il Comune ha eliminato ogni ostacolo per il passaggio della metropolitana, ricordo che lì dovremo anche realizzare una rotatoria”, prosegue Poledrini. E in via Roma? Altra bella partita, da giocare in coppia con il Comune: “Ci sarà un incontro a breve con l’amministrazione comunale, l’intento è di svolgere in parallelo i lavori del mega giardino pensato da Stefano Boeri e i nostri, della metropolitana. Si partirà sicuramente non prima di gennaio, cercheremo di fare il tratto di via Roma senza creare intoppi alla circolazione”. La conclusione del cantiere dell’Arst potrebbe essere successiva, forse, anche al taglio del nastro della nuova passeggiata green del Comune: l’obbiettivo è di far passare la metro vista porto a fine 2024.