“In entrambe i casi, i suddetti cani inferociti, ed evidentemente abituati a simili azioni, andrebbero fermati e meglio custoditi”, conclude il consigliere, “”auspichiamo il sequestro immediato in sinergia con chi di competenza e – in base alle normative vigenti – l’applicazione delle stesse”.

La strage dei gatti ospitati nei parchi comunali di Cagliari, sia a Terramaini che al parco Jovanotti di Sant’Elia accanto al nuovo Ecocentro, è stata descritta dal consigliere comunale Marcello Polastri, Psd’Az, secondo il quale “non è affatto tollerabile in una città assistere a cani che davanti ai tuoi occhi mentre cammini per strada o stai al parco, sbranano la loro preda presa di mira, che sia un gatto o un altro animale, dinanzi agli occhi di chi quell’animale ha accudito poco prima”. Non solo: “se dovessero prendersela con un bimbo? C’è chi ha il dovere di interviene per impedirlo in maniera saggia e previdente. Ed ecco perché mi sono rivolto alla ASL e informato la Polizia Locale ” conclude Polastri.

Cani aggressivi a Cagliari tra Sant’Elia e Terramaini. Parte un esposto per l’intervento della Asl e delle Forze dell’ordine per pericoli causati dagli animali vaganti senza meta.

